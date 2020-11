L’artista sanremese Larry Camarda firma la copertina di ‘Fumo di China’ numero 300

La ‘penna’ dell’artista sanremese Larry Camarda sarà sulla copertina della storica rivista ‘Fumo di China’ in uscita nelle edicole e nelle fumetterie di tutta Italia. Anche per il mondo del fumetto non è un periodo facile, ma la tradizione non si interrompe e ‘Fumo di China’ è pronta per la sua storica uscita numero 300 con la firma di Camarda in copertina. E così l’opera del fumettista nostrano raffigura tanti personaggi a fumetti che in questo tremendo 2020 festeggiano anniversari ‘rotondi’.

“Sono sempre stato un lettore di ‘Fumo di China’ e, negli anni ’80, quando non c’era internet e il fumetto era di nicchia, per conoscere novità, artisti e critica, c’era questa rivista - commenta Larry Camarda ai nostri microfoni - non usciva ancora in edicola e io andavo a Genova per acquistarlo e poi, al ritorno in treno, lo leggevo tutto. Altri tempi. Orgoglioso di avere la cover del numero 300”.