Fai decollare il tuo e-commerce con i servizi ITTweb

Molto più di una comune software house, ITTweb offre soluzioni e-commerce, CRM vtenext e cloud hosting proponendosi come un autentico consulente di business. Il cliente può contare sull'esperienza pluridecennale del team, che lo segue in ogni suo progetto con un approccio “win win”, basato su professionalità e reciproca intesa.

Nata ad inizio millennio dalla collaborazione di due sistemisti avidi di tecnologia, l'azienda unisce alla specializzazione in Magento 2 il valore aggiunto di un system integrator, proponendo piattaforme e soluzioni scalabili. Strumenti preziosi per vincere le nuove sfide del mercato, con attività di assessment e audit per l'infrastruttura tecnologica e tutti i vari sistemi coinvolti.

Magesquared, l'ecosistema per e-commerce che mette il turbo al business

Il continuo processo di innovazione che caratterizza il lavoro di ITTweb ha portato, nel 2019, allo sviluppo di Magesquared, tra le soluzioni per e-commerce più evolute del mercato. Basato sulla piattaforma Magento 2, questo ecosistema omogeneo è stato progettato per integrare in modo coerente e scalabile ERP, CRM, PIM e qualunque altro sistema di terze parti.

Si tratta di una soluzione estremamente modulare, grazie all'integrazione nativa con Pimcore e CRM vtenext, cui si aggiunge la possibilità di integrazione con qualsiasi ERP. La presenza del cloud hosting certificato Magento 2, e colocato presso SUPERNAP, è garanzia di prestazioni eccellenti senza blackout, anche in situazioni di traffico elevato. Inoltre consente di scalare virtualmente all’infinito, in modo da potenziare lo store online senza il rischio di rallentamenti.

La tecnologia PWA Magento 2 di Vue Storefront permette invece di ottimizzare l'esperienza di navigazione da dispositivi mobile. Sono finalmente introdotte le notifiche push da website ed il sito è disponibile anche in modalità offline. Ci sono poi notevoli vantaggi in termini SEO, da cui deriva un migliore posizionamento su Google.

Senza contare che Magento 2 è la piattaforma di e-commerce più potente e adatta per progetti scalabili e complessi. E grazie agli avanzati motori di ricerca cVetta e AccelaSearch, la navigazione è rapidissima: sono presenti funzionalità di tolleranza degli errori, gestione dei sinonimi, stop words, analitiche mirate e un layer intuitivo interamente realizzato in React.