Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 2 a domenica 8 novembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE

VENTIMIGLIA



8.30-13.30. Apertura straordinaria il lunedì del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

9.00-14.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì 9/17, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, info 0184 252320, prenotazioni QUI

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘No-W-Here’: mostra personale dell’artista Giacomo Costa. A cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 7 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)





MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

9.00-17.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì 9/17, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, info 0184 252320, prenotazioni QUI

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

9.00-17.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì 9/17, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, info 0184 252320, prenotazioni QUI

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)



FRANCIA

MONACO

18.00. Per la Serie Grande Stagione, recital di pianoforte di David Fray con Renaud Capuçon, violino, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Jean-Sébastien Bach, Franz Schubert e Robert Schumann. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Tutta la storia della pittura in meno di 2 ore’: spettacolo di e con Hector Obalk, Raphaël Perraud, violoncello, in alternanza con Florent Carrière Pablo Schatzman, violino, in alternanza con You-Jung Han. Théâtre des Variétés (più info)

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

9.00-17.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì 9/17, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, info 0184 252320, prenotazioni QUI

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale Restart di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 novembre, info 331 9365845





SABATO 7 NOVEMBRE

SANREMO



9.30-20.30. Audizioni live di Area Sanremo 2020. Palafiori di Corso Garibaldi, anche domani (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

9.00-14.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì 9/17, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, info 0184 252320, prenotazioni QUI

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

15.00-17.00. Sesta edizione del Laboratorio di Scrittura ‘Chi, cosa, dove, quando e perché: L'arte del racconto’. Borghetto San Nicolò, presso l'associazione ‘Grazie Don Bosco’ (6 incontri il sabato), info 320 0221011

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

TAGGIA

8.30-13.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.00. Per il ciclo ‘Sui Sentieri del Golfo’, Anello di Costa di Villa’: escursione gratuita alla scoperta dell’antica Cervo e del suo territorio fuori dalle mura accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso l’ufficio IAT, info 347 6006939

FRANCIA

MONACO

17.00. Spettacolo di magia ‘Tic-Tac’, la vita straordinaria di Dani Lary. Espace Léo Ferré (più info)

DOMENICA 8 NOVEMBRE

SANREMO

9.30-20.30. Audizioni live di Area Sanremo 2020. Palafiori di Corso Garibaldi (più info)

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Zingarò’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



14.00-18.30. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, info 0184 38113, prenotazioni QUI

14.00. Giardini Botanici Hanbury: visita guidata del parco botanico e ingresso alle sale del Palazzo Hanbury + Degustazione di Vini Liguri Dop a cura dell'Enoteca Regionale della Liguria (25 euro a persona: ingresso, visita guidata, degustazione, bus A/R e assicurazione). Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

FRANCIA

MONACO

18.00. Per la ‘Serie Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Fabien Gabel, con Renaud Capuçon, violino. In programma: Louis Aubert, Maurice Ravel, Yan Maresz e Albert Roussel. Auditorium Rainier III (più info)





