Covid, Gagliardi (Cambiamo!): "Da Toti analisi chiara, da altri solo polemiche"

"Una certa area politica riesce a sollevare polemiche strumentali anche quando c'è da trovare una soluzione per il bene del Paese come in questo momento così delicato". Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Il senso delle parole del presidente Toti è chiaro, la sua proposta non è una mortificazione per le persone più anziane come qualcuno vuole far pensare, bensì un'analisi obiettiva sui numeri reali che ci dicono che se tuteliamo e proteggiamo le fasce più deboli evitiamo un'altra chiusura nazionale e un nuovo blocco dell'economia, che l'Italia non si può permettere. Chi deve chiedere scusa non è Toti, ma chi è al governo e chi lo spalleggia per convenienza, che nei mesi di calma non ha fatto nulla per prevenire questa nuova ondata di contagi", conclude.