Che cosa c'è dietro le quinte del casinò dal vivo?

Rifletti per un minuto e immagini a cosa pensiamo sentendo le parole “il rischio” o “eccitazione” prima di tutto. Naturalmente, la prima cosa che la mente ci disegna è l'immagine di un casinò di lusso con insegne di pubblicità colorati e luminosi, in qualche parte di Las Vegas con magnifiche fontane, prati verdi e strade affollati da gente in cerca di divertimento. Dentro quelli case da gioco si può vedere gli uomini facoltosi in compagnia delle belle donne ingioelate che si trovano qui per passare ore in piacevole compagnia e fare una partita di poker, blackjack, roulette o baccara. Questi cercatori di fortuna in attesa di rompere la banca e portare a casa una vincità generosa. Giocare piace a tutti indipendamente da nazionalità, , età, posizione sociale o economica. I veri giocatori d'azzardo sentono la nostalgia dei casinò reali. Era tutto vero: luci brillanti, giocatori vestiti in modo elegante, il rumore costante di slot machine e roulette, odore di soldi veri.I giocatori, prima di sedersi al tavolo di gioco ci parlavano tra di loro, racontando le storie della loro vita e ridevano, ma sopratutto studiavono i loro avversari. Sembra che tutto ciò abbiamo perso con arrivo del Internet e casino online. La situazione è cambiata con arrivo sul mercato di gambling di Casino Live.

Come funziona Casino Live

I migliori fornitori del giochi d’azzardo online hanno dovuto risolvere un compito difficile. Come si può fare che il giocatore online resta a casa sua, seduto comodo sul divano, ma trovarsi in l’atmosfera di un vero casino, dove si sente come una star del gioco? Quindi hanno deciso di prendere il meglio del casino reale e spostare sullo scermo del tuo PC. Hanno creato un conubbio perfetto tra la comodità del gioco in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e l'opportunità di giocare con veri croupier in autentico.

I parametri principali del Casino Live:

Il migliore casino live in particolar modo ci tiene ad ogni utente e cerca di soddisfare anche i giocatori più esigenti, offrendo:

Cruoper qualificat o , espert o e educato .

Eccellente qualità del video e tecnologie avanzate per la trasmissione.

Riprese da telecamere di qualità 4K

Interfaccia utente HTML5 intuitiva basata su uno studio approfondito del comportamento degli utenti e del loro esperienza

Servizio di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Giochi di casinò dal vivo

-Roulette live

- Blackjack

- Baccara

- Poker

-Sik bo è l'unico gioco di dadi

I migliori fornitori di casinò dal vivo

1.NetEnt

2.Evolution Gaming

3. Playtech

4. Vivo Gaming

La figura del crouper in Casino Live

Con l'avvento e lo sviluppo di Casino Live , non c'è solo un nuovo tipo di intrattenimento virtuale per gli giocatori, ma anche un nuovo tipo di attività professionale: il CROUPIER di casinò online . Il lavoro di un dealer di casino online è molto simile ai compiti svolti dai croupier nei casinò tradizionali, ma ha una serie di caratteristiche che confermano che questa è una nuova professione emersa sopratutto grazie allo sviluppo delle tecnologie ad Internet.

Qualè il compito di un dealer in C asinò Live ?

Si gioca contro il dealer, che rappresenta il casinò online e controlla l'intero processo di gioco. Il croupier da le le carte e lancia la pallina della roulette seguendo le regole del casino e la tecnica del gioco. Il dealer deve conoscere tutte le regole del gioco e essere pronto di agire in modo correto durante la sessione di gioco.

I crouper usano il linguaggio dei segni in determinati situazioni. Tutti azioni del croupier di casinò live sono strettamente regolamentate. Il Crouper deve:

- aprire e chiudere le scommesse;

- attivare la ruota della roulette e lanciare la pallina;

- annunciare il numero vincente;

- spiegare le regole del gioco;

- congratularsi con i vincitori;

- comunicare con utenti;

- aiutare i giocatori se hanno bisogno.

Tutti vogliono sapere quando guadagna un croupier del casino live? Lavorare come croupier può essere molto interessante e soddisfacente anche in termini economici. Però la paga dipende molto dal casinò stesso e dalla sua fama. Lavorando in famosi casino online, dove il giro è notevole un croupier potrà guadagnare molto di più rispetto alla media. Ogni nuovo livello comporta un aumento di stipendio. Cioè, più alto livello più soldi guadagni. Un croupier di primo livello può guadagnare media di 1.500 euro al mese.