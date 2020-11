Taggia: è scattata la raccolta fondi per salvare il cagnolino Artù, "C'è bisogno dell'aiuto di tutti"

È scattata online la raccolta fondi per salvare Artù, un cagnolino di Taggia aggredito nei giorni scorsi da un pitbull. Una vera e propria gara di solidarietà partita dal gruppo Facebook 'Sei di Taggia se' per aiutare Sergio, il padrone di Artù.

Il cagnolino ha riportato gravi ferite dopo la violenta aggressione e per poter tornare a casa dal suo padrone ci vorrà del tempo. La guarigione sarà lunga e gli interventi necessari per la ripresa di Artù si prospettano molto costosi. Sergio è una persona conosciuta e amata dalla comunità così come il rapporto con il cagnolino suo inseparabile amico.

Così grazie allo spazio comunicativo offerto da Facebook, sono molte le persone che hanno voluto fare qualcosa per questa coppia di amici, Sergio e Artù. "Chi vuole fare una donazione può recarsi da martedì al poliambulatorio veterinario, in via leva' 58 a Taggia. - sottolineano le curatrici dell'iniziativa benefica - Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe".