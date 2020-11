Sanremo: scazzottata tra magrebini in piazza San Siro, pronto intervento dei Carabinieri (Le foto della rissa)

Maxi servizio di controllo, durante la notte, da parte dei Carabinieri di Sanremo per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, in un sabato sera molto particolare, il primo sotto l’ordinanza della Regione che chiede di non uscire di casa per contenere il contagio da Covid-19.

E’ stata una nottata piuttosto tranquilla, se si eccettua una rissa tra magrebini, scoppiata tra piazza San Siro e via Debenedetti. Una decina di giovani sono entrati in contatto tra loro e sono volati pugni e ceffoni, seppur per pochi istanti, visto che poco distante c’era una delle pattuglie dei Carabinieri che, intervenuta prontamente, ha fermato alcuni dei contendenti.

Non si sono fortunatamente registrati feriti gravi ed ora i militari dovranno ricostruire quanto è accaduto. Nel corso della nottata i militari hanno eseguito controlli e verifiche in diverse zone della città. Qualche persona è stata fermata e sono stati anche scoperti alcuni spacciatori nella zona di Pian di Nave.

(Foto di Tonino Bonomo)