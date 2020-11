Operazione ‘Grande Carro’: nelle intercettazioni anche il violento pestaggio di Alberici “All’ultimo gliela dobbiamo rompere la testa con la bottiglia”

Nelle 1.178 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione ‘Grande Carro’ che ha portato anche al fermo di Fabio Alberici ed Emanuele Conti, residenti a Camporosso, emergono anche sanguinosi dettagli in merito al pestaggio subito proprio da Alberici nel 2014.

Intercettazioni nelle quali si capisce che Alberici si stava comportando in maniera non gradita e si iniziava a pensare di volerlo punire: “Compà qua uno staiuolo tanto così piccolo…lo facciamo nero…due botte…due secche uno dentro e uno qua vedi”. E poi: “Ho parlato con il cornuto là…abbiamo scoperto tante cose…che ci stava rubando ‘sto cornuto…ci stava fregando…abbiamo scoperto tutte cose però…manco a farlo apposta…tutto…e no mo’ gli prendiamo le misure…hai capito? Mo’ vediamo”. E ancora: “Quello già gli hanno fatto saltare i denti i napoletani e i siciliani…e mo’ glieli facciamo saltare un’alta volta”.

Nel 2014 gli inquirenti hanno anche intercettato Michele Pelosi e Francesco Delli Carri mentre, all’interno di un’auto, pianificavano la loro ritorsione nei confronti di Alberici: “Non possiamo più aspettare, lo dobbiamo fare subito! Glieli butto io un paio di pugni in bocca, Fabio? Succede niente…solo due pugni in bocca deve avere. Però ruba sempre…ruba sempre…hai capito? Dobbiamo andare a fare il discorso nostro…parlando…quando è il momento se li deve abbuscare! O Franco se li deve abbuscare…no due o tre…si deve abbassare minimo sette…otto cannelle e cazzotti”..

Dalle intercettazioni si capisce che i due si sono pentiti di aver dato mano libera nella gestione a Fabio Alberici. La trascrizione del 18 agosto 2014 alle 22 lascia capire che il pestaggio c’è stato e Delli Carri e Pelosi commentano così: “Gli volevo spaccare la bottiglia in testa quanto è vero Cristo…l’avevo messa già là sopra…a squarciare proprio in testa. Hai visto? Come lui…vieni qua…lo menavo pam…vieni qua e me lo tiravo…uno menavo e uno tiravo. Questo infamane di carabiniere bastardo…io primo non è tanto uscito bene…il secondo è andato esatto…ti schiaffo pure un calcio in faccia vaccanculo a te e tua madre…ma non gli ho voluto fare male assai se no quando stava già a terra due calci gli dovevo dare non si alzava più! Non gli ho voluto fare male assai…ma comunque la schizofrenia della bottiglia che gliela volevo spaccare in testa a questo…proprio fargli male…hai visto? Gli ho detto ‘statti fermo’…poi ci ho pensato…ho detto ancora la bottiglia in testa a questo…non è ora il momento questo è dopo all’ultimo…all’ultimo gliela dobbiamo rompere la testa con la bottiglia”. “No, dopo ci vogliono proprio i cazzotti…eh…più di uno…non si alza più” concludono i due.