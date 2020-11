Confronto tra Governo e Regioni: si va verso il lockdown, domani nuovo Dpcm. Toti "Non ce lo possiamo permettere"

Mattinata di confronto tra Governo e Regioni su nuove misure per contenere il Covid-19. E’ da poco terminata la riunione ed il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, interviene in questo modo: “Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l’Italia continua a lavorare e produrre. Bisogna smettere di agire sempre sulle stesse categorie. Le regole eccezionali non possono valere solo per chiudere, semmai ora devono servire a scardinare la burocrazia che ancora ci impedisce di affrontare questa emergenza”.

Per domani è comunque atteso un nuovo Dpcm con il probabile blocco agli spostamenti e lockdown nelle aree con l’indice di contagio oltre l’1,5. Tra le regioni a rischio anche la Liguria. Toti e altri governatori hanno chiesto al Governo la limitazione degli spostamenti per le persone che hanno più di 70 anni.

“Parlo di regole - prosegue - che ci consentano di assumere a tempo indeterminato senza concorso, di prendere medici anche non specializzati, di assumere infermieri anche prima della fine del corso di studi. C’è un altro tema che nessuno sembra voler affrontare e che potrebbe essere risolutivo: la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Sono proprio i nostri anziani i più colpiti dal virus e sono quelli che vanno tutelati di più: si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno protette in ogni modo”.

Sarà il Governo a inserire nel Dpcm i criteri di valutazione, ma saranno poi i governatori, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, dove e come imporre le restrizioni. Si potranno, quindi, attuare lockdown locali, nelle aree metropolitane i nell’intera Regione. I governatori decideranno le limitazioni sulla base dei dati dei nuovi contagiati rispetto ai tamponi e dovranno decidere sulla chiusura delle scuole per passare alla didattica a distanza. Ma anche sugli orari di apertura dei negozi e dei locali che ora stanno chiudendo alle 18.

“Perché non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri anziani - termina Toti - di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia”.