Imperia: luci votive non funzionanti al cimitero di Oneglia, la segnalazione di un lettore

“Buongiorno direttore. Sono appena tornato dal Camposanto di Imperia Oneglia, dove da purtroppo tre anni a mezzo c’è anche la tomba di mio papà scomparso tre anni fa. Si può dire che da quasi subito aver messo la tomba nella terra le luci votive in tutta l’area non hanno mai funzionato per un problema di gestione elettronica mai risolto. Oggi primo novembre è un profondo dolore vedere il camposanto in quelle condizioni, senza un innaffiatoio, una scopa e paletta per pulire.

Io ho sono 36 anni ma mi fa molto dispiacere vedere una situazione così indescrivibile, dove il Comune di Imperia se ne sta fregando totalmente anche nella ricorrenza dei defunti.

Tra poco arriverà la bolletta delle luci votive... la faccio pagare al Sindaco dove chiede soldi per un servizio mai dato.



Gino Boffa”.