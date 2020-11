Dichiarazioni di Toti sugli anziani, la replica di una lettrice di Riva Ligure

“Gent.mo Direttore,

ho 78 anni, mio marito, con cui vivo in una zona periferica di Riva ligure, ne ha 80. Per il Presidente della Regione Liguria non siamo indispensabili e abbiamo bisogno di tutela intesa come costrizione a non uscire di casa. Vorrei far notare che tutti i giorni uso la macchina per provvedere alle mie necessità, uso internet, non ho bisogno di badanti, nè di donne di servizio: insomma, sono perfettamente autonoma. Ho un vizio: mi piace leggere. Nel passato lockdown della primavera scorsa, confinata nel mio Comune, non sono riuscita a raggiungere Sanremo per andare in libreria. Forse Toti mi consiglierebbe di fare acquisti su Amazon, ma io preferisco la libreria tradizionale anche per favorire l'attività delle realtà locali, come tutti i politici ci raccomandano. Il solo requisito dell'età non può costituire un ostacolo ad una vita minimamente normale. Ho sempre osservato le norme anti Covid: porto sempre la mascherina anche all'aperto, evito gli assembramenti, mi lavo le mani e porto sempre con me il gel disinfettante, non frequento la movida... In TV e altri strumenti di informazione celebri medici continuano ad rimarcare gli effetti nocivi dell'isolamento che conduce a depressione e ad altri disturbi psichici. Il Governatore per non farmi morire per il Covid, mi vuol forse far morire di Alzheimer? Vogliono emarginarmi perchè non contribuisco ‘allo sforzo produttivo del Paese’? Ho lavorato con scrupolo per 36 anni.

Ultima domanda: coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti o i grandi evasori contribuisco allo ‘sforzo produttivo’? Ah, ma quelli sono giovani....

Rita Nuvolone”.