Dichiarazioni di Toti su anziani, il commento fortemente ironico di un lettore

"Buongiorno,

il Governatore della Liguria di Ponente e di Levante (e di Genova di mezzo) ha precisato quanto segue, per puntualizzare la precedente dichiarazione, affinché si dissolva ogni dubbio e soprattutto ogni possibilità di interpretazioni demagogiche: ‘Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori (basta richiuderli nelle case e farli morire là, e si risparmia pure sull'assistenza, aggiungiamo noi). Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani (giovani e produttivi, aggiungiamo noi) per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia’.



Insomma, che dire... secondo un detto popolare: Toti ha messo una pezza che è peggio dello strappo. Il Triangolo Industriale (e produttivo) d'Italia attraverso i 3 Imperatori, correggo, i 3 Governatori, tutti ‘buon padre di famiglia’ (secondo il decalogo del bravo amministratore), tutti timorati di Dio e religiosi, per il bene dei loro cari (tutti già pensionati e improduttivi, di comune intesa domani 2 novembre (giorno dei morti) proporranno a Conte di creare dei Residence dove raggruppare (o rinchiudere) tutti gli over 70 anni.

Si tratta di una forma più moderna dei ghetti del passato, Fontana la proporrà nella consapevolezza che il covid sparisca prima del 2022, se no avrebbe diritto pure lui a questo trattamento, essendo 68enne. Per logica coerenza questi ghetti daranno accoglienza e a maggior ragione, attesa la sua veneranda età, anche al Presidente Mattarella (per il suo bene, si intende!)



Noi ultrasettantenni siamo davvero commossi di essere circondati da tante attenzioni e, soprattutto, di rispetto! Grazie, o nostri benefattori, Dio ne terrà conto quando vi presenterete da Lui!



Giuseppe Mazzilli".