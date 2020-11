Affermazioni di Toti su facebook, un lettore racconta la sua esperienza personale

"Buongiorno. In riferimento al pensiero espresso dal presidente della Regione Toti, vorrei esprimere la mia esperienza personale. Toti parla di intervenire efficacemente sulla popolazione più debole, quella che ormai non partecipa più da tempo al processo produttivo, e che agli occhi di molti rappresenta una delle cause di difficoltà nella lotta al virus. Ritengo che sia importante proteggere gli anziani, evitando ogni possibile esposizione al contagio, perché il loro fragile equilibrio non permette una battaglia efficace. Ma non dobbiamo dimenticare la dignità, la personalità e gli affetti di queste persone, perché non si muore solo di Covid, ci si può ammalare anche di patologie psichiatriche in conseguenza alla prostrazione di un isolamento forzato e protratto nel tempo.



Io ho mio padre in una RSA, oggi le RSA sono siti in cui il virus circola normalmente, e solo l’isolamento non garantisce comunque la sicurezza agli ospiti, perché purtroppo il personale OSS proviene dall’esterno e nonostante il rispetto di tutti i protocolli periodicamente si riscontrano operatori positivi. Il presidente Toti ha espresso un sentimento ostile verso la condizione degli anziani. Porta a pensare all’anziano come al freno a mano tirato ad un veicolo che deve procedere in salita. Non ha rispetto Toti per una condizione che non è tutelata, perché il risparmio è stato fatto sulla pelle dei più fragili, perché le RSA sono state date in gestione a cooperative che risparmiano su tutto, perché l’assistenza domiciliare è approssimativa e insufficiente, ma questo Toti lo sa benissimo. In quante RSA è entrato Toti con i suoi sostenitori e candidati? Che problematiche ha riscontrato Toti in queste strutture? Si è reso conto che in alcune piccole realtà oggi, anno 2020, insistono problemi di collegamento telefonico, internet, e questo nonostante l’emergenza sanitaria abbia portato tutti a comunicare solo attraverso questi canali? Lo sa Toti che nei piccoli borghi dell’entroterra gli anziani rischiano di morire sani ma in solitudine?

Caro presidente Toti, in questo momento le posso garantire che se fossimo faccia a faccia alla distanza da protocollo e con la mascherina, avrei voglia di urlarle tutto il risentimento che ho per le sue parole, i suoi pensieri, che non si limiteranno agli anziani, ma troveranno ispirazione anche per i disabili, già dimenticati anche in campagna elettorale. Se vuole minimamente riscattarsi, si dia da fare iniziando dalle RSA carenti di personale, dall’assistenza domiciliare da implementare specie nei piccoli borghi, dai centri per i disabili che vanno garantiti per sollevare le famiglie in questo difficile momento, cercando di capire cosa manca e cosa va fatto domani, perché vecchio diventerà anche Lei e mi permetta, non è un granché già adesso per lo ‘sforzo produttivo’. Fabio Ferrero".