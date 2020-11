Affermazioni di Toti su anziani, un lettore di 85 anni: “Un insulto ad una generazione che ha saputo onorare il lavoro”

“Caro Direttore,

Ho 85 anni. Vivo da solo. Godo di buona salute (facendo gli scongiuri del caso), leggo, scrivo, uso il computer, guido l'auto (ho ottenuto recentemente il rinnovo della patente per altri 2 anni), faccio esercizi ogni giorno per almeno mezzora e vado a fare le compere. Per dirla in breve sono in forma e presente a me stesso. Scopro ora invece, grazie a Toti, di essere pronto per il ricovero e dunque di appartenere al club di coloro i quali non contribuiscono ‘allo sforzo produttivo del Paese’. UN ENORME INSULTO.

Io sono un ex professionista (studio al 60 di corso Garibaldi) che ha lavorato per 43 anni (dal 1957 al 2000). Sono fatti che non voglio commentare. Lascio spazio a chi dispone di un briciolo di immaginazione.

Una cosa, tuttavia, la voglio sottolineare: ritengo che le affermazioni di Tofi siano UN OLTRAGGIO ad una generazione che ha saputo onorare il lavoro.

Franco Borsa”.