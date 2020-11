Sanremo: Halloween alla scuola primaria di San Pietro, il festoso racconto dei piccoli alunni

I bambini della classe 1 della Scuola Primaria di San Pietro, dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, tornano ancora agli onori della cronaca raccontandoci come hanno festeggiato in maniera non convenzionale il loro primo Halloween nella scuola primaria.

Thomas dice: "Le maestre Patrizia ed Antonella ci hanno fatto giocare alla Pentolaccia che è una cosa mooolto bella!"

Carolina aggiunge: "Sai a causa del Covid le maestre ci hanno fatto fare questo gioco per essere distanziati con ben due mascherine, una sulla bocca e l'altra sugli occhi per non vedere dove colpissimo!"

Per Filippo la giornata di venerdì 30 ottobre è stata: "Un sacco bellissima!"

A Siria son piaciute le caramelle ed i cioccolatini "che cadevano a pioggia dai sacchetti rotti".

Questa gioia e spensieratezza in questo particolare momento i bambini le hanno volute condividere con tutti i lettori per ribadire che a scuola s'impara e ci si diverte in sicurezza e tutti noi speriamo che il Covid non freni la voglia di conoscere, di relazionare e di esplorare il mondo.