Coronavirus e casinò online: rischio dipendenza da gioco un altro effetto collaterale della pandemia

La pandemia si è rivelata una manna dal cielo per tutto il mondo degli eSports. Questo perché le persone, costrette a stare chiuse dentro casa per lunghi periodi di tempo e non potendo sfogare le proprie frustrazioni con le attività motorie, che in genere si svolgono all’aria aperta, hanno dovuto virare verso altri tipi di attività ludiche e di intrattenimento.

Un’attività molto quotata dalla maggior parte degli italiani si è rivelata essere quella dei casinò online e del settore scommesse sul web, i cui portali al momento hanno milioni di iscritti, molti dei quali hanno iniziato a giocare proprio durante il lockdown.

Se per la stragrande maggioranza dei settori nel mercato la diffusione del Coronavirus ha significato la chiusura momentanea, la perdita di una quantità enorme di guadagno o addirittura il fallimento totale e la bancarotta, lo stesso non è capitato con tutte quelle branche che hanno appunto a che fare con il gioco online.

Era prevedibile dopotutto, come altro potevano distrarsi i cittadini italiani se non connettendosi a internet e trascorrendo tutto il loro tempo dentro a questi particolari portali per il divertimento, che promettono inoltre ingenti vincite in denaro (cosa senz’altro utile in un periodo dove poche persone continuano a lavorare e dunque ad avere un reddito fisso)?

Prima che tutto questo accadesse, ossia che conoscessimo sulla nostra pelle gli effetti di una pandemia a livello mondiale, il gioco d’azzardo, soprattutto quello online, aveva una brutta nomea. Da tutti coloro che non lo praticavano e non si erano mai avvicinati a questo settore, infatti, il gioco online e le scommesse rappresentavano una possibile fregatura. A dire il vero, molti portali sono sicuri, garantiti dal fatto di essere iscritti a un albo nazionale e di essere per questo motivo controllati da vicino dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (la cosiddetta AAMS).

Oggi, invece, sempre più utenti provano a giocare in siti non sotto controllo statale. La lista casinò non AAMS ha per la maggior parte piattaforme ludiche di provenienza straniera e che, dunque, non necessitano della licenza della nostra Agenzia di Stato.

La dipendenza da gioco d’azzardo pure online: ecco quali sono i rischi più seri che si possono correre

L’avvicinamento repentino di un così grande numero di persone in Italia al gioco d’azzardo, però, oltre a significare grossi introiti nelle casse del nostro Paese (all’incirca dieci miliardi di imposte dirette soltanto nel 2018), può aver contribuito a diffondere il problema della dipendenza da gioco.

Questa dipendenza è una vera e propria patologia, che va curata con terapie e tantissimi altri tipi di trattamenti. Essa è pericolosa, perché tende a estraniare completamente la persona dalla realtà che la circonda. Se n’è parlato tanto soprattutto in riferimento al rapporto tra ragazzini (minorenni dunque) e videogiochi. Riguarda, però, anche l’intrattenimento destinato alla popolazione adulta. Per questa ragione, quasi tutte le piattaforme, quelle regolari quantomeno, contengono un regolamento che vieta l’uso smodato dei servizi offerti e consiglia su quale sia un modo giusto e moderato di giocare online.

Quindi si può dire che si può giocare ma con moderazione:se una persona fa del gioco la sua ragione di vita e ne fa un modo per compensare altre cose diventa un problema. Spesso le cose si complicano perché le persone decidono di giocare su siti on line assolutamente illegali e che sono gestiti da persone che hanno come unico scopo quello di truffare le persone, spesso giocando e approfittando delle loro fragilità, dovute magari a problemi economici.

Il più grande effetto negativo e il più grande rischio della ludopatia è sicuramente legato alla catastrofe economica:molte persone quando sviluppano questa dipendenza iniziano a fare tantissimi debiti in una spirale senza fine e che andrà a coinvolgere anche i familiari e le persone vicine.

Quindi chi gioca deve avere l’equilibrio e il buonsenso di non rischiare soldi che non può permettersi di perdere:da questo punto di vista può essere molto utile conoscere la lista dei migliori Casinò non AAMS !