I consigli del Dott. Avagnina: come curare definitivamente calli e duroni

È arrivato l’autunno ed i nostri piedi si devono riabituare ad utilizzare calzature chiuse, frequentemente questo determina la comparsa di calli e duroni.

“Per togliere discheratosi o ipercheratosi (calli e duroni), solitamente le persone si rivolgono ad estetiste o podologhi, togliere un callo ha mai risolto definitivamente il problema? Assolutamente NO.” afferma il Dott. Luca Avagnina, podoiatra, che prosegue: “i calli ed i duroni sono causati dalla pressione sui nostri piedi, per cui non sono una patologia, ma una difesa del nostro corpo. Diventa, quindi, importante rivolgersi ad un podoiatra esperto che in prima istanza individua le cause che lo producono, in modo da agire su di esse ed eliminare questo problema fastidioso e talvolta invalidante. Vi invito a fare una visita pododermatologica per individuare problema, causa e soluzione.”