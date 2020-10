Importante riconoscimento internazionale al Frantoio Sant’Agata di Oneglia.

Sono stati proclamati ieri in diretta sulla piattaforma digitale WineHunter Hub i vincitori dei riconoscimenti “The WineHunter Award Platinum della categoria Wines e della categoria Food.

L’evento digitale presentato dallo speaker radiofonico Maurizio Di Maggio di Radio Monte Carlo è stato seguito indiretta da migliaia di utenti collegati da tutto il mondo per scoprire i vincitori delle categorie Wine, Old Vintages e Food Spirits Beer.

Dopo un anno dedicato alla selezione e alla ricerca delle migliori eccellenze vitivinicole e culinarie italiane e la pubblicazione della guida The WineHunter Award, Helmuth Köcher, ha così assegnato il massimo riconoscimento in diretta sulla piattaforma digitale WineHunter Hub, la stessa su cui dal 6 al 10 novembre si svolgerà la versione digital della 29^ edizione di Merano WineFestival, in attesa di ritornare nelle consuete location meranesi dal 26 al 30 marzo 2021.

A questo link trovate l’elenco completo dei premiati.

La Liguria, rappresentata da pochissime aziende in entrambi i settori del vino e del cibo, ha ottenuto comunque un importante come il The WineHunter Award Platinum con il Frantoio Di Sant’Agata D’Oneglia Di Mela, che ha presentato per l’occasione un prodotto nuovo e delizioso, l’Amaretto Morbido All’Oliva Taggiasca Candita.

La famiglia Mela, proprietaria del Frantoio Sant'Agata d'Oneglia, che produce uno straordinario olio extra vergine da olive taggiasche sulle colline dell'entroterra Imperiese, si è confermata ancora una volta come una garanzia di qualità e la nuova targa si andrà ad aggiungere ai numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali già ottenuti nel corso degli oltre 30 anni di attività.

"Ottenere un riconoscimento tanto prestigioso significa entrare in tutti i canali di comunicazione, partecipare agli eventi in tutto il mondo e ottenere il bollino di certificazione di un premio che viene attribuito a prodotti di alta qualità su scala nazionale e internazionale - ha dichiarato Serena Mela, responsabile marketing e commerciale del Frantoio - la nostra azienda da sempre coltiva con la stessa passione questa tradizione di pregevolezza e di genuinità ottenendo un olio extra vergine di grandissimo valore. Le preziose olive taggiasche, raccolte con leggero anticipo rispetto alla maturazione, sono frante in giornata con la stessa cura del passato e con particolare attenzione per le nuove tecnologie. Si ottiene così un olio extra vergine di oliva dal carattere intenso e vivace, dal sapore delicato e fragrante”