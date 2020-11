Il Bacàn di Imperia lancia il weekend “Hamburger gourmet”: scopri la versione locale e quella da asporto

Il Bacàn non molla: nonostante con il nuovo decreto siano cambiati orari e regole, il locale prosegue nella sua attività e lancia un fine settimana dedicato agli hamburger, per trascorrere un weekend di Halloween alternativo.



Sabato e domenica, fino alle ore 18.00, come da normativa, sarà possibile gustare alcune speciali proposte di hamburger gourmet, firmate Bacàn: “the Strong”, “il Delicato”, “a Crunch fish” e molto altro.



A partire dalle ore 11.30 sarà invece disponibile la versione delivery con asporto.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bacan.Oneglia o chiamare il numero 0183 682032