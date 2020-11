Leggere, un piacere tutto italiano: quali sono i generi prediletti dai cittadini del Belpaese?

Leggere, ormai da diversi anni, è diventato lo svago preferito dagli italiani, restii, un tempo, a dedicarsi a questo piacere preferendo, ad esempio, la televisione. A favorire questo cambio di abitudini è stato, in primis. Internet: pur non potendo offrire l’effetto tattile ed impagabile di un libro, la grande rete telematica ha nuovamente avvicinato i cittadini al piacere della lettura.

La migliore testimonianza arriva direttamente dalle case editrici, alcune delle quali nate con la sola finalità di vendere le opere letterarie online: l’opzione e-book, ormai, ha raggiunto i livelli di vendita del formato cartaceo. A favorire il boom di questo settore sono stati essenzialmente due aspetti: la comodità di poter ordinare direttamente online, scegliendo tra una vasta gamma di opere disponibili, e il forte risparmio economico rispetto all’acquisto in libreria.

Il fascino intramontabile dei gialli e la costante ascesa dei saggi autobiografici

Il mondo della letteratura, d’altro canto, è in grado di appagare i gusti di qualunque soggetto, grazie all’ampio ventaglio di opportunità offerte: i generi letterari, infatti, sono molteplici ed ogni singolo individuo può identificare quello maggiormente adatto ai propri gusti. Non c’è da stupirsi, di conseguenza, se un genere letterario prevalga in misura consistente nelle classifiche di vendita dei libri.

E’ inutile negare, tuttavia, come il genere biografico sia cresciuto significativamente negli ultimi anni, trovando grande consenso tra i lettori italiani. La narrazione in prima persona (autobiografia) da parte del protagonista del libro prevale su quella in terza persona, alla quale si ricorre in misura sempre meno frequente rispetto al passato: il racconto diretto del personaggio principale viene percepito maggiormente coinvolgente, anche se la cifra stilistica dello scrittore resta l’aspetto di prioritaria importanza.

Non perde fascino, nonostante il passare del tempo, il genere “giallo”, che deve il proprio nome al colore alla collana di polizieschi editi da Mondadori alla fine degli anni ‘20 del secolo scorso, che riscosse un enorme successo sul suolo italiano. L’eco di quel consenso di pubblico non è mai calato nel corso dei decenni. E ancora oggi, milioni di nostri connazionali restano col fiato sospeso alla ricerca della “soluzione del caso”.

Dagli anni ‘90 in avanti, il genere umoristico ha aumentato le vendite in misura costante. D’altro canto, non sono pochi i soggetti che rifuggono nella lettura di un libro per stemperare le tensioni accumulate durante la giornata lavorativa. Ed un saggio umoristico rappresenta la soluzione ideale per ritemprare lo spirito e liberare la mente dallo stress imposto dagli impegni ai quali siamo costretti a sottostare nella quotidianità.

Romanzi rosa ad appannaggio del pubblico femminile, che strizza l’occhio anche al genere erotico

Un genere particolarmente amato dal mondo femminile è, senza alcun dubbio, quello dei cosiddetti “romanzi rosa”, imperniati su una storia d’amore il cui esito, al contrario di quanto comunemente pensato, è tutt’altro che scontato. Per quanto ovvio, il “lieto fine” resta sempre la soluzione maggiormente gradita dal lettore. Ma esistono opere di questo genere dal finale “agrodolce” che hanno riscontrato un enorme successo.

Certamente più ambito anche dal mondo maschile, ma in grado di trovare vasto consenso anche nella platea femminile, è il genere erotico, in grado di coinvolgere il lettore con sfumature psicologiche decisamente più intense rispetto al romanzo rosa ed emozioni estremamente coinvolgenti, ricalcando quanto avviene quando si accede - tramite il web - ad alcuni portali dedicati al mondo dell’eros come telefonoerotico365.it .

Tra le fasce d’età più giovani, due generi letterari sono estremamente graditi: fantasy e horror. Il primo permette al lettore di poter sognare ad occhi aperti elementi fantastici difficilmente spiegabili con la razionalità. I personaggi che animano questi racconti sono, nella maggior parte dei casi, streghe, elfi, gnomi ed altre figure frutto della fervida immaginazione dello scrittore.

Se il fantasy è consigliato anche ai bambini, il genere horror, invece, è ad appannaggio di giovani in età adulta. Il successo di questa categoria è da ricercare in trame macabre e coinvolgente, incastonate in ambienti tenebrosi.