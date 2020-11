Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 ottobre al 1° novembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 30 OTTOBRE

SANREMO

19.00. (ANNULLATO) ‘Il violoncello romantico fra ‘800 e ‘900’: concerto inaugurale della Stagione Concertistica Internazionale 2020 con Aare Tammesalu, violoncello, e Irina Zahharenkova, pianoforte. In programma: Chopin, Mendelssohn, Kapp. Villa Nobel (ricco aperitivo al termine), ingresso gratuito al concerto, prenotazione obbligatoria 3382987503



VENTIMIGLIA



10.00. ‘Acquisti e solidarietà’: vendita promozionale per aiutare le attività colpite dall'alluvione di inizio mese a Ventimiglia all'interno delle attività commerciali di Via Stazione, Via Cavour, Via Repubblica, Via Aprosio. Via Roma. Via Martiri della Libertà, Via Mazzini, Via Ruffini, Lungo Roja. Via Tenda e Piazza della Costituente, Via Piccola Firenze. Anche domani



VALLECROSIA



17.00. ‘Halloween Magic & Bubble Show’ con il Mago Taz che teletrasporterà i partecipanti in un luogo magico fatto di fantasmi birichini, mummie sbadate, diavoletti pasticcioni e mostri mascalzoni. Parco Giochi Marameo, Via Roma 97, prenotazioni 0184 059267



ENTROTERRA

CIPRESSA



20.00. Escursione in notturna nell’Anello di Cipressa accompagnati dalla giuda GAE Luca Patelli. Ritrovo alla Torre Gallinaro, info 347 6006939 (più info)

FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Sull'enciclica Laudato Sì’: spettacolo sull'enciclica di Papa Francesco, con Céline Monsarrat e Bernard Lanneau, recitanti, e il Quartetto a corde Monoïkos, in collaborazione con la Fondazione Albert II e il Museo Oceanografico. Théâtre des Variétés





SABATO 31 OTTOBRE

SANREMO



9.30-20.30. Audizioni live di Area Sanremo 2020. Palafiori di Corso Garibaldi, anche domani (più info)

18.00. (ANNULLATO) ‘Fasti della civiltà musicale napoletana’: concerto con Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti. In programma: Gallo, Durante, Pilati, Mozart. Villa Nobel, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 3382987503

18.15. Santa Messa in suffragio dei Defunti della Famija Sanremasca e di tutta la Città di Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

20.30. Dinner show con la cantante Fiordaliso. Roof Garden del Casinò (più info)



IMPERIA



21.00. Per il ciclo ‘Itinerario dei Santi’, veglia di Preghiera presieduta dal S.E. Mons. Guglielmo Borghetti. Chiesa Cristo Re, Via Trento 11

VENTIMIGLIA



10.00. ‘Acquisti e solidarietà’: vendita promozionale per aiutare le attività colpite dall'alluvione di inizio mese a Ventimiglia all'interno delle attività commerciali di Via Stazione, Via Cavour, Via Repubblica, Via Aprosio. Via Roma. Via Martiri della Libertà, Via Mazzini, Via Ruffini, Lungo Roja. Via Tenda e Piazza della Costituente, Via Piccola Firenze

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)



16.00-18.00. Inaugurazione mostra con i dipinti della pittrice Graziella Biga. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, fino all’8 novembre, ingresso libero con mascherina e non più di due persone per volta

TAGGIA

8.30. 7ª-8 ª prova Assoluti d'Italia Enduro. Partenza alle 8.30 da Via San Francesco, anche domani (più info)

ENTROTERRA

AQUILA D’ARROSCIA



14.00. ‘Il Castello dell’Aquila’: escursione tra i boschi della valle Arroscia intorno al castello dell’Aquila accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo alla Colla di San Giacomo, info 347 6006939 (più info)



PORNASSIO



8.00. ‘L’anello di Upega’: escursione in Alta Val Tanaro, nel Parco Naturale del Marguareis accompagnati dalla giuda GAE Marco Rosso. Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703 (più info)

DOMENICA 1° NOVEMBRE

SANREMO

9.00-13.00. Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, apertura straordinaria della villa romana di Bussana al Mare

9.30-20.30. Audizioni live di Area Sanremo 2020. Palafiori di Corso Garibaldi (più info)

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Zingarò’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

BORDIGHERA



8.00-18.00. (ANNULLATO) ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA

8.30. 7ª-8 ª prova Assoluti d'Italia Enduro. Partenza alle 8.30 da Via San Francesco (più info)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

16.30. Passeggiata dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere con visita a Palazzo Luigina Garoscio e alla Pinacoteca Morscio. Al termine, degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (visita guidata e degustazione 10 euro a persona). Ritrovo presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, prenotazione obbligatoria entro le 16.30 del giorno precedente al 337 1004228 (ogni prima domenica del mese)

FRANCIA

MONACO

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Bertrand de Billy con Valeriy Sokolov, violino. In programma: Anton Bruckner e Camille Saint-Saëns. Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II (info)

