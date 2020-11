Calcio giovanile. La Lnd sospende il campionato Juniores Nazionale fino al 21 novembre

Il comunicato della LND:

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021 a decorrere dal turno di campionato in programma per il 31/10/2020 sino a quello programmato per il 21/11/2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati. Si precisa che in detto periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 24/10/2020.