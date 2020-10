Covid: bancali di candeggina e gel igienizzante per le scuole, la donazione di Tigotà arriva in provincia di Imperia

Nove bancali di candeggina e gel igienizzante per la mani, destinati alle scuole della provincia di Imperia, sono stati recapitati ieri pomeriggio alla sede della protezione civile di Taggia. La donazione è nata per aiutare gli istituti scolastici in Liguria in questa nuova fase dell'emergenza Covid.



Un gesto importante fatto da Tigotà, noto marchio con negozi in tutta Italia, per la vendita di prodotti per il corpo e la cura della casa. I bancali di prodotti sono stati donati a Croce Rossa Italiana Comitato della Liguria, in qualità di componenti della colonna mobile regionale.

Così il carico è stato portato in tutta la Liguria. Ad attendere la consegna destinata alla provincia di Imperia c'erano i volontari della protezione civile di Taggia, Valle Argentina, Pompeiana che hanno proceduto a scaricare il bilico. Nei prossimi giorni scatterà la distribuzione del materiale.