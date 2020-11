Sanremo: droghe e dipendenze tra i giovani, il vice sindaco Pireri all’evento web con il vice ministro Ascani “Con la conoscenza si può fare un passo avanti”

Costanza Pireri, vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, è intervenuta questo pomeriggio all’interno dell’incontro web organizzato da Edem Liguria per discutere della diffusione di droghe e dipendenze in genere tra i giovani e all’interno delle scuole.



All’evento trasmesso in diretta Facebook ha preso parte anche il vice ministro dell’Istruzione, Anna Ascani. In apertura Sabrina Molinaro del Cnr ha esposto una serie di dati e statistiche in merito alla diffusione delle dipendenze tra i più giovani.



“Lavoriamo sulla prevenzione e per far conoscere - ha dichiarato il vice sindaco Pireri - uno dei nostri compiti è dare informazione, con la conoscenza si può fare un passo avanti”.