Nizza: Di Muro (Lega) “Vicini al popolo francese: Ministro Lamorgese dia risposte su infiltrazioni terroristiche da sbarchi incontrollati”

“Ho espresso in aula, a nome del gruppo Lega alla Camera, la solidarietà al popolo francese e la vicinanza alle famiglie delle vittime dell’attacco terroristico di oggi a Nizza”. Lo ha detto il Deputato della Lega, il ventimigliese Flavio Di Muro.

“Un momento doloroso – prosegue - purtroppo non il primo per la città di Nizza, a pochi chilometri dal nostro confine. Quello di oggi è stato un attacco brutale che ha avuto come vittime degli innocenti in una chiesa cattolica, un fatto che ci commuove e che ci preoccupa”.

“Se, infatti, come emerso in queste ore – termina Di Muro - l’autore dell’atto terroristico fosse sbarcato a Lampedusa a settembre, il ministro Lamorgese dovrebbe dare immediate risposte sui potenziali pericoli di infiltrazioni di terroristi collegate all’aumento esponenziale di sbarchi avvenuti nell’ultimo anno di governo giallorosso e poi dare le proprie dimissioni”.