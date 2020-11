Attentato di Nizza, il PD ligure: "Vicinanza, solidarietà e cordoglio ai nostri amici francesi"

"Ci troviamo di nuovo, drammaticamente, a esprimere vicinanza, solidarietà e cordoglio ai nostri amici francesi per l'ennesimo vile atto terroristico, che ha colpito la città di Nizza. Questa mattina il consigliere regionale del PD Enrico Ioculano ha fatto visita al console di Francia a Ventimiglia, Brochiero, in segno di amicizia nei confronti del popolo francese".



Così in una nota Il Gruppo consiliare regionale ligure del Partito Democratico, quello consiliare comunale di Ventimiglia e la Federazione di Imperia dopo gli attentati che nella mattinata odierna hanno sconvolto il sud della Francia