Nuovo orario per le prossime settimane al Ristorante Salsadrena

In funzione del nuovo Dpcm, dal 26 ottobre fino al 24 novembre i ristoranti, le pizzerie ed i bar devono chiudere alle 18. Il Ristorante Salsadrena di Sanremo per adeguarsi al Decreto sta seguendo un nuovo orario: dal martedì alla domenica apertura con servizio al tavolo e asporto e delivery dalle 12 alle 14.30. Dalle 18.30 alle 21.30 solo asporto e consegna a domicilio.

Sia per l'attività di ristorazione a pranzo che per l'asporto e la consegna a casa vengono attuate delle misure di sicurezza nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Non rinunciate ai vostri piatti preferiti, dai sapori della cucina mediterranea alle ottime pizze, fatte con lievito madre e farina macinata a pietra semintegrale, anche senza glutine, lo staff di Salsadrena si è organizzato per portarli direttamente a casa vostra oppure con un servizio di asporto potrete venire voi stessi a ritirarli. Per tutti coloro che sceglieranno l'asporto e verranno a ritirare direttamente al ristorante i piatti scelti, potranno usufruire di promozioni e offerte speciali. Vi ricordiamo che il Ristorante Salsadrena si trova sul bellissimo lungomare Imperatrice al nr. 45.

Per saperne di più sui piatti del giorno, sul tipo di pizza o sul vino da ordinare potete collegarvi all'app Deliveroo. Oppure prenotare via wathsapp in giornata al numero 3337885272.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al (Sito) o alla pagina Facebook.