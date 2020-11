Mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio sulle alture di Taggia, in via Santa Lucia. Un uomo è caduto in una fascia in una zona particolarmente impervia, tale da richiedere l'intervento dell'elisoccorso da Albenga.

Presenti sul posto anche i militi della Croce Verde di Arma di Taggia che, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno soccorso il 72enne per poi predisporne il trasporto in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice 'giallo'.