Sanremo: ciclista muore sull'asfalto in via Val D'Olivi, indaga la Polizia (Foto)

Serviranno le indagini del Commissariato di Sanremo per ricostruire i fatti che hanno portato alla morte di un ciclista trovato privo di vita sull'asfalto questa mattina in via Val D'Olivi.

Daniele Mascagni, 62 anni, è stato trovato a terra proprio da una pattuglia della Polizia e subito è scattata la telefonata al 112 per richiedere il supporto di un'ambulanza. Ma il pronto intervento dei soccorsi a nulla è servito: era già morto.

Resta ora da capire che cosa sia successo, anche se tutto lascia pensare che si sia trattato di un malore. Pare che non ci siano testimoni oculari dell'accaduto e, quindi, saranno le indagini condotte della Polizia per fare maggiore chiarezza sull'accaduto.