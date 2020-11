Qualche coda nella zona di San Lazzaro ad Imperia, per gli esami con i tamponi in ‘drive trough’, dove è stato installato l’ambulatorio mobile per eseguire i test in sicurezza.

Molti i cittadini che si sono messi in coda di buon’ora, in particolare per i diversi casi che sono emersi in un istituto del capoluogo. A parte le attese i test si stanno svolgendo in tranquillità e sicurezza.