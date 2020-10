Coronavirus: cresce l'emergenza, riunione tra Toti e i sindaci dei comuni capoluogo, c'è il rischio coprifuoco

Cresce l’allarme per l’emergenza da Coronavirus e il Presidente della Regione, Giovanni Toti, convoca i Sindaci dei comuni capoluogo (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) per capire il da farsi per i prossimi giorni, anche nell’ottica dell’ultimo Dpcm.

La riunione è iniziata alle 15 e non è da escludere che il Presidente della Regione possa chiedere ai Sindaci della Liguria di emettere un’ordinanza di ‘coprifuoco’ notturno per evitare il diffondersi del virus.

Nelle ultime sere, lo ricordiamo, con la chiusura dei locali si sono registrati molti assembramenti in particolare di giovani in diverse zone delle città ponentine.