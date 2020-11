Coronavirus: 130 nuovi positivi oggi nella nostra provincia sui 1.018 regionali, in Asl 1 anche due morti

Rimane stazionario il rapporto positivi-tamponi nella nostra regione con il numero dei nuovi contagiati da Covid-19 che oggi vede 1.018 persone a fronte di 6.067 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (uno ogni 6).

Nella nostra provincia sono 130 i nuovi positivi, in netta crescita rispetto a ieri, di cui 47 da contatti di caso confermato e 83 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 106 di cui 30 da contatto di caso confermato, 71 da attività di screening e 5 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 603 di cui 201 da contatto di caso confermato, 390 da attività di screening e 12 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 17, di cui 6 da contatto di caso confermato e 11 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono 162 di cui 68 da contatto di caso confermato, 93 da attività di screening e uno dal settore sociosanitario.

Sono 9, in totale, i morti segnalati oggi dalla Regione, di cui due nella nostra provincia. Si tratta di un uomo di 90 e di una donna di 93 anni. Gli altri riguardano la provincia di Savona (2) e Genova (5).

Totale tamponi effettuati: 431.053 (+6.067)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 26.541 (+1.018)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.000 (+78)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 23.541 (+940)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.969 (+658)

Casi per provincia di residenza

Imperia 850 (+86)

Savona 1.179 (+77)

Genova 8.686 (+396)

La Spezia 1.378 (+79)

Residenti fuori regione o estero 267 (+10)

Altro o in fase di verifica 609 (+10)

Totale 12.969 (+658)

Ospedalizzati: 957 (+33) | 50 (+4) in terapia intensiva

Asl 1 - 65 (-2) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 83 (+11) | 3 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 257 (+9) | 12 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 144 (+5) | 7 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 64 (+10) | 7 (+2) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (-3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 172 (+3) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 82 (+2) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 76 (-2) | 8 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.979 (+425)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 11.830 (+351)

Deceduti: 1.742 (+9).