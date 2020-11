Casi di Covid nei comandi della Polizia Locale: a Taggia nessun agente positivo

L’aumento di agenti della polizia locale positivi al Covid, ha fatto aumentare l’attenzione all’interno dei comandi nei comuni della provincia di Imperia. Una criticità che per fortuna non ha toccato il corpo di Taggia con i suoi 18 agenti.

In questa seconda ondata di casi, in provincia di Imperia si sono registrati agenti positivi nella polizia municipale di Imperia, Ospedaletti e Sanremo. Il Comando di Taggia ha dovuto affrontare per primo il Covid, durante la fase emergenziale a inizio anno, quando l’allora comandante Enrico Borgoglio ha contratto il virus riuscendo a vincere la battaglia prima di andare in pensione.

Oggi, su Taggia, il comandante Vittorio Boeri, sta monitorando la situazione chiedendo massima attenzione nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid. Per il momento non sono state rilevate criticità particolari, il lavoro è stato diviso su due turni per evitare la compresenza di troppi agenti insieme. Oltre a questo ognuno di loro indossa rigorosamente la mascherina e rispetta il distanziamento sociale.