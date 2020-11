Ventimiglia: lunghe code anche oggi di fronte alle tabaccherie, i residenti "Ma il distanziamento sociale?"

Come anticipato ieri dal nostro giornale, da due giorni sono molte le code ai tabacchini di Ventimiglia, in particolare quelli al confine di Stato e in frazione Latte, presi d’assalto dai francesi che, dalle 24 non potranno più venire in Italia, se non per comprovate necessità.

Alcuni nostri lettori, dovendo percorrere a piedi alcune strade di Ventimiglia per lavoro o altro, ci hanno segnalato diversi assembramenti davanti alle principali tabaccherie della città: “Si tratta di cittadini francesi – ci scrivono - che, in vista del lock down, stanno facendo scorta di sigarette. Ci chiediamo come sia possibile che gruppi anche di una quindicina di persone possano sostare in pochi metri quadrati senza che le forze dell'ordine intervengano per fare rispettare le regole anti Covid”.