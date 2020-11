Sanremo: all’ambulatorio Fisiomed di corso Cavallotti tampone covid antigenico rapido con risultato via mail

L’ambulatorio Fisiomed di corso Cavallotti è in prima linea nello screening covid-19. Ora è possibile effettuare da Fisiomed il tampone antigenico rapido per la ricerca di antigeni virali di Sars-CoV-2.

La prenotazione è semplice: al numero 0184 634450, via WhatsApp al 3662777317 o via mail all’indirizzo info@ambulatoriofisiomed.com

Il test viene effettuato senza accedere alle altre aree dell’ambulatorio. Il risultato viene poi inviato al paziente tramite email.

I test antigenici rapidi consentono di effettuare i test per il COVID-19 con maggiore frequenza e su vasta scala, in modo che le persone che hanno contratto l’infezione possano essere identificate tempestivamente, contribuendo a rallentare la diffusione del virus Il test antigenico rapido può: migliorare l’accessibilità ai test, grazie al design semplice.

I test sono portatili, molto facili da usare e forniscono risultati rapidi che possono essere utilizzati in contesti in cui gli strumenti di laboratorio non sono disponibili o pratici; permettere l’esecuzione dei test in modo più frequente, grazie alla convenienza e alla rapidità degli esiti.

Panbio Ag utilizza la consolidata tecnologia del flusso laterale per fornire risultati che un operatore sanitario è in grado di leggere in soli 15 minuti; migliorare la portata dello screening, aiutando le comunità e le organizzazioni a condurre test su milioni di persone, per ridurre il rischio di diffusione della malattia, in aggiunta ai test PCR.

