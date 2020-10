Molti agenti della Polizia Locale in quarantena per il Covid: Uil Fpl "Sono state rispettate le normative?"

“Oggi, proprio mentre la recrudescenza dei contagi da Covid-19 richiama nuovamente ad un impegno eccezionale la Polizia Locale impiegata in compiti di prima linea nell’emergenza epidemiologica, apprendiamo che alcuni Comandi hanno numerosi agenti in quarantena. Sarebbe interessante sapere quanti Comuni hanno dato seguito alla direttiva regionale che prevedeva di sottoporre gli agenti ad appositi test, gratuiti a carico della Regione Liguria”.

Interviene in questo modo la Uil Fpl del Ponente ligure, commentando alcune notizie apparse sul nostro giornale. “Il Comando di Polizia Locale di Imperia – prosegue - ha oggi 10 agenti in quarantena, Sanremo 9 ma ancora più emblematico è il caso della Polizia Locale di Ospedaletti dove il Comando resterà chiuso per dieci giorni in quanto tutti gli agenti sono stati posti in quarantena. Ci chiediamo se i Sindaci di questi Comuni come hanno tutelato gli agenti se, fino da aprile vigeva la regola che se si lavorava a stretto contatto si dovevano usare i previsti dispositivi di protezione individuale. Del Sindaco di Ospedaletti ricordiamo solo che durante il lockdown era sempre stato restio ad applicare i protocolli previsti dai vari Dpcm fino al punto di obbligare i sindacati a dichiarare lo stato di agitazione”.

“Chiediamo alle Amministrazioni – termina il sindacato Uil Fpl - di usare le risorse disponibili per tutelare gli agenti che giornalmente si prodigano per far rispettare le disposizioni di salvaguardia sanitaria collettiva e che, come successo a Firenze, devono anche subire la gogna mediatica di vedere gettare fango sulla divisa che con fatica e coraggio difendono tutti i giorni”.