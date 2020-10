Infiltrazioni mafiose: Ioculano “Si conferma indiscutibilmente la presenza nel nostro territorio della 'Ndrangheta”

“La sentenza di Cassazione sull'indagine ‘Maglio 3’ conferma definitivamente la presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio”.

Interviene in questo modo l’ex Sindaco di Ventimiglia e attuale Consigliere regionale, Enrico Ioculano, a seguito delle condanne definitive per l’inchiesta. “Circostanze – prosegue - che devono indurre tutti ad alzare l'attenzione per evitare che si verifichino non solo comportamenti mafiosi ma anche, come diceva Paolo Borsellino, atteggiamenti”.

“Un plauso alla magistratura – termina Ioculano - per la costante attenzione alle dinamiche di questo lembo di Liguria”.