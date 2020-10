Il punto e le nuove iniziative del Progetto ‘Stem4all’: la Cooperativa Sociale Eureka otenzia l’offerta di attività gratuite di robotica e coding

Il Ministero - Dipartimento per le pari opportunità ha promosso, mediante apposito bando 'STEM2020', la realizzazione di percorsi di approfondimento sulle materie STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics nell’acronimo originale inglese, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica in italiano) destinati a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 4 e i 19 anni.

La Cooperativa Sociale Eureka, anche Startup Innovativa Sociale, con sede operativa ad Imperia, ha partecipato al bando ed ha vinto con il progetto STEM4ALL che sta permettendo di partecipare gratuitamente alle attività in programma; il progetto ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Imperia.

Il percorso proposto da Eureka prevede di utilizzare come mezzo per diffondere le competenze STEM la robotica ed il coding.

"Sinora hanno partecipato alle attività più di quaranta bambini - si spiega nella nota -, 25 femmine e 20 maschi, 5 di cui BES/DSA e 7 disabili. Sono intervenuti alcuni utenti dell’Associazione a Piccoli passi con cui si sta collaborando per poter sperimentare innovative forme di comunicazione ed espressione dei giovani partecipanti. Su Facebook sono presenti foto e video delle attività. I laboratori in presenza si sono svolti sinora presso la sede di Eureka, in via Porta Nuova 1, ad Imperia Porto Maurizio.

La Cooperativa Eureka si sta organizzando anche per proporre le attività sia presso il Social Bar 'NonUnoMeno' ad Alassio ed Albenga che a Pieve di Teco; nel caso ci fossero altri Comuni (per esempio attraverso Biblioteche, Associazioni od enti socio culturali non profit) che volessero approfittare dell’offerta gratuita di attività mettendo a disposizione locali, questo aiuterà a diffondere al meglio l’iniziativa.

I laboratori sono attualmente attivi il sabato presso la sede dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sino a fine dicembre. Per le altre location verrà effettuata comunicazione apposita con orario di fruibilità.

Dal mese di novembre si aggiunge un ulteriore giorno, gratuito ma sempre su prenotazione, in settimana, il mercoledì dalle 14 alle 18 dove gli educatori accoglieranno presso la sede bambini e bambine tra i 6 e 13 anni, sempre per effettuare laboratori ma anche supporto scolastico utilizzando la formula dello studio più attività ludica al raggiungimento degli obiettivi.

Ovviamente le attività in presenza sono effettuate nel rispetto delle normative anti covid e ci atterremo ai futuri Dpcm, quindi potrebbero interrompersi nel caso venisse richiesto.

Per venire incontro alle richieste di attività non in presenza, anche grazie al successo dell’iniziativa Girl Digital Power, la Cooperativa Eureka propone, a partire da novembre, anche laboratori di coding e robotica online adatti a tutti, anche a chi non ha conoscenze pregresse; grazie ai programmi Scratch ed OpenRoberta gli utenti potranno interagire da remoto con gli educatori.

Si rinnova l’invito alle famiglie a partecipare e seguire le attività tenendosi informati visionando la pagina Facebook di Eureka @eurekaimperia ed il sito www.eurekasocial.it; per prenotare le attività gratuitamente gli utenti possono mandare una mail a prenotazioni@eurekasocial.it".