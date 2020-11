La partita ASD Imperia – Calcio Chieri, valida per la VII giornata di Serie D è stata anticipata a sabato 31 ottobre.

La partita sarà disputata allo stadio Nino Ciccione con fischio di inizio alle ore 15:00 ma, in ottemperanza all’ultimo DPCM, non sarà consentito l’accesso al pubblico.

ASD Imperia sta lavorando per fornire la diretta streaming sulla propria pagina Facebook, secondo quanto stabilito dalla LND.