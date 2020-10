Coronavirus: oggi 17 nuovi positivi nel Principato di Monaco, il totale sale a 337 contagiati

Oggi sono stati rilevati 17 nuovi casi di covid-19 nel Principato di Monaco. In totale il positivi salgono così a 337.

Otto sono i pazienti in cura al CHPG: tre sono ricoverati, cinque sono in terapia intensiva.

Al momento sono 74 le persone seguite dal centro di monitoraggio domiciliare che supporta i pazienti invitati a rimanere a casa.