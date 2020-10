Sanremo: troppi francesi senza mascherina in città, un lettore "Vista la situazione perchè qualcuno non interviene?"

Un nostro lettore, Luigi, ci ha scritto per segnalare quanto da lui notato nelle vie delle città del ponente ligure:

“Seguo con interesse il suo giornale che trovo molto utile per aggiornarmi su quanto accade a Sanremo e dintorni. Le segnalo un fatto preoccupante alla luce dell'emergenza Covid. Noto spesso che sia al mercato che sulla pista ciclabile e in via Matteotti i francesi di passaggio non portano le mascherine. Se glielo si fa notare scuotono le spalle sbuffando e se ne fregano. Alla luce dell'andamento della pandemia in Francia trovo questo fatto pericoloso. Perchè non possiamo riservare a questi turisti strafottenti lo stesso trattamento che loro riservano ai nostri frontalieri? Capisco che gli affari sono affari, ma ci deve essere un limite!”