Covid, il calvario del Varese: altri tre positivi, rinviato anche il recupero di mercoledì a Imperia

Dalla nostra redazione di Varese:

Nulla da fare per il Varese: dopo il caso di positività che ha costretto i biancorossi a rinviare la quarta partita su sei, prevista ieri al Franco Ossola con la Folgore Caratese, anche il recupero di mercoledì a Imperia non si giocherà. Dopo aver sottoposto tutta la squadra a tamponi, sono risultati altri tre positivi - uno nella squadra e uno nello staff - che quindi costringono il club a chiedere un nuovo rinvio: stavolta a slittare è il recupero di mercoledì a Imperia.





Il comunicato del club biancorosso.



Il Città di Varese comunica che, in seguito ai tamponi anti-Covid effettuati nel pomeriggio di venerdì 23 presso ATS Insubria, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra e uno nello staff. Così come da normativa l’intera attività è stata sospesa integralmente. Pertanto il recupero programmato per mercoledì 28 a Imperia è stato rimandato a data da destinarsi.

Sesta giornata

Borgosesia-Casale 0-0, Bra-Vado rinviata, Chieri-Lavagnese 6-1, Castellanzese-Legnano 5-2, Città di Varese-Folgore Cararese rinviata, Gozzano-Arconatese 2-0, Derthona-Fossano rinviata al 28 novembre, Pont Donnaz-Imperia 1-0, Saluzzo-Sanremese rinviata all'11 novembre, Sestri Levante-Caronnese rinviata al 25 novembre.

Classifica

Bra*, Pont Donnaz 13. Sanremese* 11 (-2). Derthona**, Gozzano* 9. Castellanzese*, Chieri, Borgosesia 8. Saluzzo 7. Castellanzese*, Borgosesia 8. Saluzzo* 7. Caronnese**, Folgore Caratese, Sestri Levante*, Arconatese 6. Vado**, Lavagnese** 4. Legnano**, Fossano**, Imperia* 3. Casale** 1. Città di Varese**** 0.

****quattro partite in meno

***tre partite in meno

**due in meno

*una in meno



Mercoledì 28 ottobre, ore 14.30

Imperia-Varese rinviata, Legnano-Gozzano.



Prossimo turno, domenica 1 novembre (14.30)

Arconatese-Borgosesia, Casale-Città di Varese, Caratese-Caronnese, Fossano-Sestri, Gozzano-Castellanzese, Imperia-Chieri, Lavagnese-Saluzzo, Legnano-Bra, Sanremese-Derthona, Vado-Pont Donnaz.