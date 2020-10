Nuovo Dpcm: non si svolgerà la stagione de 'I concerti di Villa Nobel' prevista dal 30 ottobre

La stagione internazionale 2020 de ‘I Concerti di Villa Nobel’, prevista dal 30 ottobre al 14 novembre, non si svolgerà. La conferma arriva da Fabio Marra, dell’associazione ‘Musica a Santa Tecla’. “Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che con gioia ed entusiasmo hanno apprezzato la stagione con i suoi artisti ed il ricco programma musicale, prenotando da subito i posti disponibili per tutti i concerti, dimostrando in modo esemplare la voglia di partecipare all'evento artistico e culturale legato alla grande musica classica”.

Gli organizzatori confidano di poter tornare con ‘I Concerti di Villa Nobel’: “Che possano presto essere ripresentati all'affezionato pubblico di Sanremo il prima possibile non appena, come tutti ci auguriamo, la situazione epidemiologica migliorerà consentendo la riapertura della sale da concerto, teatri e cinema”.