Il Flag Gac di Imperia in vetrina a ‘Golosaria 2020 on line’: un video sulla pesca e le ricette di Monica Bianchessi

Il 'Flag Gac - Il Mare delle Alpi' di Imperia in vetrina a 'Golosaria 2020' on line. La prestigiosa rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del made in Italy è in programma dal 28 ottobre al 2 novembre. Il brand Golosaria mutua il nome della guida IlGolosario selezione dei prodotti agroalimentari di qualità, curata da oltre 20 anni dal giornalista gastronomo Paolo Massobrio. L’emergenza coronavirus ha costretto gli organizzatori a promuovere l’evento attraverso un inedito format. Golosaria 2020 sarà la prima Fiera enogastronomica on line in 3D per salvaguardare i criteri di qualità e di esperienza che da sempre hanno caratterizzato la rassegna.

"Per il Flag Gac di Imperia si tratta di un’opportunità importante – sottolinea il presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria', Enrico Lupi – per promuovere e sviluppare un settore, quello della pesca, fondamentale per l’economia e il turismo dei nostri territori. Nella vetrina delle eccellenze italiane di Golosaria non poteva mancare il pescato della Liguria".

Tra gli obiettivi del 'Flag Gac - Il Mare delle Alpi' e dei soggetti rappresentati nel Gruppo di Azione Costiera che ha come capofila la Camera di Commercio ”Riviere di Liguria” accanto all’attuazione di progetti di sviluppo economico sostenibile, di tutela dell’ambiente marino, valorizzazione dei territori e cooperazione transnazionale, c’è la promozione del pianeta pesca in tutti i suoi aspetti: dalla qualità del pescato, alla diffusione delle conoscenze sulle buone pratiche, all’ittiturismo, alla gastronomia.

Tutti i video eventi saranno in prima visione sulla piattaforma 3D con la possibilità di interagire con i protagonisti grazie alla chat. Dal 3 novembre al 20 dicembre si potranno rivedere tutti i video on demand.

Le proposte del Flag Gac Il Mare delle Alpi a Golosaria 2020 sono affidate alla chef Monica Bianchessi che proporrà due piatti legati alle tradizioni locali: “Risotto con scorza di limone, erbette, legumi e gamberi rossi” e “Tagliolini con zucchine, basilico e nasello”