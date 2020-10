Arma di Taggia: principio di incendio all'interno di un'azienda, 50enne di origine olandese ustionato (Foto e Video)

Un uomo di 50 anni, di origini olandesi e titolare dell’azienda, è rimasto gravemente ustionato al volto ed alle braccia, per l’incendio generato molto probabilmente da una bombola utilizzata nella cucina per preparare il pranzo.

L’incendio si è sviluppato poco prima delle 13 e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Verde di Arma. L’uomo è stato immediatamente soccorso e il principio di incendio, che non ha provocato gravi danni, è stato spento.

Qualche momento di paura, ovviamente, tra il personale dell’azienda, fuggito all’esterno. Arrivato anche l’elicottero ‘Grifo’ che porterà l'uomo al centro grandi ustionati di Genova Sampierdarena. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Taggia.

Ora interverrà anche l’ispettorato del lavoro per capire i motivi dell’incendio e se la zona dove si è verificato era in sicurezza. Le condizioni del 50enne sono piuttosto gravi anche se non sembra in pericolo di vita.