Tennis: avanti con i lavori di restauro dei danni alluvionali del TC Ventimiglia, mentre ricomincia l'attività in campo

Prosegue a buon ritmo la riparazione degli ingenti danni provocati al Circolo del Tennis di Ventimiglia dall'esondazione del fiume Roja Il 2 ottobre nella zona Peglia e non solo. All'attenzione del Direttivo presieduto dall'ing. Francesco Marcianò c'è, tra l'altro, il ripristino della funzionalità degli spogliatoi e docce, la sistemazione della recinzione lato calcio (vedi foto Raneri), la ricerca di altri generosi volontari (e magari qualche sponsor) per dare una mano (e la propria competenza) nei vari lavori in corso, in sinergia con gli attivissimi gestori Marisa e Fabrizio.



Per martedì prossimo, 27 ottobre, è prevista la prova pratica sui campi centrali da parte dei giovanissimi della Scuola Tennis assieme all'istruttore Alessio Boldrini. Per contatti e adesioni tel. 0184 355224.