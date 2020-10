Nuovo DPCM a Imperia giunta straordinaria, il sindaco Scajola "Chiesta deroga per assumere 7 agenti della Municipale"

Ad Imperia si è svolta oggi pomeriggio una seduta straordinaria di Giunta, allargata al presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo e presidenti di Commissione di maggioranza e ai Dirigenti, per valutare le disposizioni dell'ultimo decreto del Governo e assumere le conseguenti decisioni.

Al termine dell’incontro il sindaco Claudio Scajola ha annunciato diversi provvedimenti: “Abbiamo scritto al Ministero dell'Interno per chiedere una deroga che ci consenta di assumere sin da subito 7 agenti della Polizia Municipale; prenderà il via un'attività costante di pulizia dei giochi dei parchi pubblici; la Piscina F. Cascione, i cui lavori sono terminati nei giorni scorsi, non potrà riaprire al pubblico; i musei cittadini e la Biblioteca civica restano aperti secondo le misure di sicurezza già predisposte; i mercati ambulanti continueranno a svolgersi, mentre stiamo lavorando a un'ordinanza di limitazione dell'orario di apertura sino alle 24.00 per supermercati e distributori self-service; convocheremo un incontro con i Dirigenti scolastici di Imperia per un confronto sulle modalità organizzative della didattica a distanza e in presenza; martedì pomeriggio ci sarà una Conferenza con tutti i dirigenti per organizzare lo smart working in Comune, con l'obiettivo di ridurre il personale in presenza senza ridurre i servizi e le attività di apertura al pubblico; l'assessorato al Commercio si occuperà, d'intesa con il Comando di Polizia Municipale, di garantire il rispetto del numero massimo di persone all'interno dei locali commerciali; chiederemo, tramite ANCI, ulteriori risorse per aiutare i cittadini in difficoltà economica, come già fatto in primavera”.

“Nel corso dell'incontro, ho illustrato i dati sull'andamento del contagio all'interno del territorio provinciale che vedono, ad oggi, la Città di Imperia in una situazione significativamente più tranquilla rispetto ad altre località. - afferma il sindaco Scajola - Questo grazie al grande impegno di tutti, Istituzioni e cittadini. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per difendere la nostra salute e quella dei nostri cari. Servirà, ancora di più, un rispetto rigoroso delle disposizioni”.

Il primo cittadino, infine, ha raccomandato: “Utilizziamo la mascherina, manteniamo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, igienizziamo in maniera costante e accurata le mani, limitiamo i nostri spostamenti se non necessari e, in caso di sintomi, contattiamo il medico curante invece di recarci in ospedale. La battaglia contro questo maledetto virus non è finita. Forza Imperia!”