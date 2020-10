Sanremo: perde il controllo della Smart e fa 'filotto' di paletti in via Feraldi (Foto)

Incidente questa sera in via Feraldi, in centro a Sanremo. Per cause ancora da accertare un uomo ha perso il controllo della propria Smart andando poi a sbattere contro i paletti che proteggono il marciapiede lato Levante. Per fortuna in quel momento nessuno stava camminando in zona.

Pesanti i danni all'arredo urbano: i paletti sono stati divelti e, con loro, sono saltate anche molte piastrelle del marciapiede. Gravemente danneggiata anche l'auto.

Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia Municipale che ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se pare chiaro che il guidatore abbia fatto tutto da solo. Utili potranno essere anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in via Feraldi.

Via Feraldi è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti durante le operazioni di rilievo da parte della Municipale e la rimozione della Smart.