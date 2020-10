Covid e controlli nel cuore della movida di Sanremo: assembramenti su pian di Nave

Ancora una notte di controlli per Polizia e Carabinieri nel cuore della movida di Sanremo per verificare il rispetto delle misure anti Covid. Un dato emerge chiaro poche persone in giro per essere un sabato sera e tra queste pochissime indossavano la mascherina, ancora meno quelle che la avevano messa correttamente.



I controlli, in questa fase, sono finalizzati ad informare i cittadini e i commercianti circa le nuove disposizioni da adottare e osservare, soprattutto quelle relative alla capienza massima dei locali, da esporre all’ingresso, il divieto di consumare bevande da asporto dopo le ore 18.00 (in assenza di consumazione al tavolo) e il rispetto dei 6 commensali per tavolo, fermo restando l’obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, di chiudere alle ore 24.00.



Corso Matteotti e il lungomare ieri sera si presentavano deserti. Pochi anche i mezzi in transito sulla città. Discorso diverso in piazza Bresca e piazza Sardi dove c'era più gente nei locali. Lì la situazione è stata monitorata tutta la sera ed è apparsa sotto controllo, ancora una volta invece non si può dire lo stesso su pian Di Nave.



Alcuni gruppi di ragazzini hanno passato la serata in compagnia dando vita a veri e propri assembramenti. Come se non bastasse quasi nessuno di loro aveva indosso la mascherina e oltre al mancato rispetto della distanza interpersonale.

Quanto sta avvenendo su Pian di Nave, ovviamente rischia di finire regolamentato con il nuovo DPCM che dovrebbe essere presentato stasera dal premier Giuseppe Conte. Una delle nuove misure che saranno introdotte riguarda la possibilità di chiudere luoghi pubblici dopo le 21. Starà poi all’amministrazione comunale valutare questa eventualità. Al momento il Comune, nonostante ne avesse la possibilità con l’ultima ordinanza firmata da Regione Liguria ha preferito non limitare l’accesso ai luoghi pubblici ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni.