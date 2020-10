Coronavirus: dieci nuovi casi positivi al covid-19 oggi nel Principato di Monaco

Sono dieci i nuovi casi positivi per Covid-19 riscontrati oggi nel principato di Monaco che porta il totale delle persone colpite dal coronavirus a 306



Attualmente all’ospedale Princesse Grace sono ricoverati otto pazienti: tre in terapia medio intensiva, cinque in terapia intensiva. Ad oggi il numero totale di persone guarite è di 244 mentre le persone seguite a domicilio dall'Osservatorio Domestico che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi sono 54.